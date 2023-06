Remco Evenepoel toont initiatief met aanval bergop maar komt zich nadien ferm tegen, dubbelslag voor Deens talent

Gebrek aan initiatief kan Remco Evenepoel zelden verweten worden. Zijn keuze voor de aanval in de eerste bergrit in de Ronde van Zwitserland was lovenswaardig, maar het is nog niet de beste Evenepoel die daar momenteel aan de slag is. Skjelmose was wél aan het feest in de derde rit.

Het duurde wel even voor er echt een ontsnapping tot stand kwam, maar uiteindelijk konden vier renners toch zo'n vlucht lanceren. Calmejane, Zuckowsky, Ourselin en Kamp waren vertrokken. Wat volgde was een rustige aanloop naar de eerste klim van de dag: de Col des Mosses. In de afdaling werden de vluchters reeds ingerekend. Evenepoel gaf doorheen de dag een alerte indruk, maar het stond allemaal te gebeuren op de slotklim naar Villars-sur-Ollon. De drager van de witte trui liet zijn ploegmaats alvast het tempo bepalen bergop. Van Aert liet alvast lopen, zoals aangekondigd. BENEN EVENEPOEL LOPEN LEEG NA AANVAL Nadat leider Kung overboord ging, achtte Evenepoel zijn moment gekomen. Een antwoord kwam er van Skjelmose en Gall. Achter hen bleef er nog een groepje van een twintigtal renners over, waar ook Uijtdebroeks zich roerde. Vooraan deed Evenepoel het meeste werk, maar moest hij Gall op 2,5 kilometer van de finish laten gaan. Evenepoel zat duidelijk door zijn beste krachten. Eerst sprong Skjelmose bij hem weg en later kon de wereldkampioen ook in een groepje achtervolgers niet meer aan klampen. Skjelmose ging nog op en over Gall op weg naar de dubbelslag. Evenepoel werd toch nog vierde in de rituitslag.