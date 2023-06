Evenepoel tipt Van Aert voor volgende rit en kan leven met eigen prestatie: "Eén ding waar niemand over tevreden is"

Zijn eigen prestatie? Die was zo goed als verwacht kon worden, vond Evenepoel, maar er was één ding waar niemand volgens hem tevreden over kon zijn.

Remco Evenepoel reageerde bij VTM op nieuw tijdsverlies in de de koninginnenrit van de Ronde van Zwitserland. "Ik kan tevreden zijn met wat ik gedaan heb. De benen waren zeker beter dan gisteren en eergisteren. Het is jammer dat ik op 300m van de top plafonneer."

"Anders kom ik met die andere favorieten mee binnen, maar je kunt niet alles verwachten", relativeert Evenepoel het. "Ik heb maar negen dagen getraind en ik word elke dag beter. Ik ben nog altijd in de running om te winnen", heeft de man in de regenboogtrui er nog altijd vertrouwen in.

Een aankomst bergop was beter geweest

"Eén ding waar niemand tevreden over is, is dat de rit eindigt met zo'n gevaarlijke afdaling", kaart Evenepoel nog iets aan. "Met wellicht wat valpartijen. Ik denk dat Sheffield in de ravijn gevlogen is. Daar mag wel eens over nagedacht worden. Een aankomst bergop was beter geweest, maar c'est la vie."

In de zesde etappe gaat het snel opnieuw omhoog, al is de verwachting dat in de finale de sterkere sprinters er toch nog bij zullen zitten. "Morgen kan het twee kanten uit, maar ik geef Wout van Aert en Biniam Girmay het meeste kans."