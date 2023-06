Koersdirecteur Ronde van Zwitserland heeft moeilijke beslissing te nemen: "Daar gaan we nu over spreken"

Het is nog niet zeker of de Ronde van Zwitserland zaterdag wordt verder gezet. De organisatie overlegt daarover met alle betrokken partijen.

Koersdirecteur Olivier Senn sprak na de geneutraliseerde zesde rit in de Ronde van Zwitserland, een eerbetoon aan Gino Mäder, de pers toe. "Het waren intense uren. Het is heel moeilijk om de situatie te vatten."

"Vandaag was een mooi eerbetoon, met alle posters, borden, de banner aan de finish... Maar het was ook de moeilijkste dag van mijn leven. Gino was een blij, open en intelligent persoon, die verder dacht dan de koers. Dat moeten we onthouden", zei Senn.

Nog geen beslissing over vervolg

Over het vervolg van de Ronde van Zwitserland en de etappes van zaterdag en zondag is er nog geen beslissing genomen. "Daar gaan we nu over spreken. Het is geen gemakkelijke beslissing. Heel wat mensen zijn aangedaan. Niet alleen renners en stafleden van de teams, maar ook onze mensen van de organisatie, kenden Gino persoonlijk."

"We willen vooral een veilige koers en we zullen spreken met de CPA (rennersvakbond, nvdr.) wat we kunnen doen. We zullen zien of onze mensen in staat zijn om de etappes te laten doorgaan. Als dat zo is, kan er gekoerst worden", zegt Senn nog. De beslissing valt wellicht vrijdagavond of zaterdagochtend.