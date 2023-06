Remco Evenepoel herhaalt nog eens stevige kritiek en kijkt ook naar houding renners: "Het was geen goede beslissing"

Als Remco Evenepoel kritiek levert over iets, dan meent hij het. Hij herhaalt zijn standpunt over de beslissing die de organisatie van de Ronde van Zwitserland nam om de aankomst van rit 5 na een afdaling te laten plaatsvinden.

Evenepoel haalde het in zijn reactie na afloop van de etappe al aan en deed dat later ook op sociale media. "Ik hoop dat alle betrokkenen in de valpartij het oké stellen! Ik hoop dat de finale van deze rit zowel de organisatoren als ons als renners tot nadenken stemt."

"Het was geen goede beslissing om ons te laten finishen na deze gevaarlijke afdaling, terwijl een aankomst bergop perfect mogelijk was", benadrukt Evenepoel. "Als renners zouden we ook moeten denken aan de risico's, wanneer we van een berg naar beneden rijden."

De laatste woorden waren voor de twee zwaarst getroffen renners die van de weg geraakten. "Mijn gedachten zijn bij Gino Mäder en Magnus Sheffield, ik wens hen sterkte!"