Ondanks verdriet om Gino Mäder nu twee koersen op Zwitserse bodem: veldrijdster Kata Blanka Vas juicht op de weg

Het verdriet om Gino Mäder is nog bijzonder vers. Desondanks zijn nu twee edities aan de gang van de Ronde van Zwitserland. Bij de vrouwen juichte Kata Blanka Vas als eerste.

Naast de Ronde van Zwitserland bij de mannen zijn ook de vrouwen eraan begonnen. Voor hen stond zaterdagavond de eerste etappe op het programma. Elise Chabbey wilde geen moment verspillen en koos haast meteen na de start voor de aanval.

UITDAGENDE FINALE

De grote vraag was uiteraard of ze haar onderneming kon volhouden tot de finish. De thuisrijdster hield alleszins stand tot diep in de finale. In het peloton maakte SD Worx volop jacht. De achtervolgster waren in de nek van Chabbey aan het hijgen bij het aanvatten van de laatste vijf kilometer, maar er volgde nog een klimmetje en een afdaling.

Het was voor Chabbey echter onbegonnen werk om voorop te blijven. Een aantal renners probeerden nog een sprong te maken en Kata Blanka Vas was daar eentje van. De Hongaarse, bij ons vooral bekend van het veldrijden, slaagde erin de rest af te houden. Het werd een tweede plek voor Sierra en een derde plek voor Gasparrini.