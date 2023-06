🎥 Fabio Jakobsen deelt mentaal tikje uit aan Jasper Philipsen met tweede zege, verrassende Thibau Nys derde

De laatste rit in de Baloise Belgium Tour is een prooi geworden voor Europees Fabio Jakobsen. Mathieu van der Poel is eindwinnaar.

Na de tijdrit van vrijdag en de koninginnenrit van zaterdag was Mathieu van der Poel al zo goed als zeker van de eindzege in de Baloise Belgium Tour. De Nederlander moest enkel goed aankomen in Brussel. In een traditionele etappe voor de sprinters reed een vlucht van zeven renners al snel weg. Het peloton liet de vluchters echter niet te ver rijden en gaf hen nooit meer dan twee minuten. De topsprinters wilden nog een laatste keer hun snelle benen testen voor de Tour. De vluchters werden gegrepen, de sprinters maakten zich op voor een sprint. Jakobsen, Philipsen en ook Thibau Nys deden mee voor de zege. Van der Poel trok de sprint aan voor Philipsen, maar het mocht niet baten. Europees kampioen Fabio Jakobsen kwam er als beste uit en klopte Jasper Philipsen en Thibau Nys duidelijk op de streep en deelt dus nog een laatste mentaal tikje uit aan Philipsen met zicht op de Tour. Mathieu van der Poel is eindwinnaar. 🚴🇧🇪 | Wat een sprint! Wat een winnaar! Fabio Jakobsen wint in Brussel! #BaloiseBelgiumTour



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/GZ77HRRYhr — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 18, 2023 Results powered by FirstCycling.com