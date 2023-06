Caleb Ewan benoemt de extra dimensie tijdens de openingsetappe in de Tour: "Het kan teveel worden"

Caleb Ewan gaat in de Tour de France voor Lotto Dstny voor ritzeges proberen te zorgen. Al is er tijdens zo'n Tour ook heel wat stress.

De Tour de France start op 1 juli in Bilbao. Het is meteen een geaccidenteerde etappe. Onderweg zijn er verschillende kuitenbijters en ook de finish loopt op.

"Je moet tijdens de openingsetappe altijd zeer geconcentreerd zijn", vertelde Caleb Ewan aan Velo. "Er is al heel wat stress en dan komt er nog eens de stress van de gele trui bij. Door de stress van de 1e gele trui kan het teveel worden."

Ewan gaat met veel vertrouwen richting de Tour. Nochtans was hij enkel nog maar succesvol in de GP Marcel Kint, maar anderzijds telde hij ook tal van ereplaatsen.

"Ik voel me goed en de vorm zit ook goed. Die overwinning bevestigde dat alles de goede richting aan het uitgaan is. Ik ben er zeker van dat ik bij de start van de Tour in een geweldige conditie zal zijn en voor de overwinning zal meedoen", besloot Ewan.