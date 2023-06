Straffere uitslag voor podiummannen dan in hun dromen, heel even zelfs duel met Van Aert: "Dat geeft u vleugels"

Naast Wout van Aert waren de podiummannen in Herzele enkele aanstormende talenten. De jonge garde werd op het BK tijdrijden vertegenwoordigd door Alec Segaert (2e) en Rune Herregodts (3e).

Segaert was zelfs nog geen minuut trager dan Van Aert. "Ik denk dat hij vooral op het laatste deel nog uitloopt. Logisch, want hij heeft een grote motor en zijn ervaring spreekt dan. Het was voor mij de eerste keer dat ik zo'n lange tijdrit reed. Het was 13 kilometer langer dan het WK vorig jaar."

Aan tussenpunt 1 was de kloof met Van Aert 20 seconden. "Ik hoorde in mijn oortjes continu dat het een Kempisch duel was tussen Lille en Lendelede. Dan wil je Lendelede wel op de kaart zetten. Een duel Van Aert-Segaert, dat geeft u vleugels (lacht). Je weet natuurlijk wel dat er nog een verschil tussen zit. Tweede achter Van Aert: fantastisch."

© photonews

Veel aanmoedigingen in de volgwagen, maar ook langs de kant van de weg. "Op elke koers in België zijn er redelijk wat supporters aanwezig en ik heb hen weer gehoord. Maar ook supporters die er niet enkel voor mij stonden en mij leren kennen hebben. Als je in quasi elke straat uw naam hoort, dat is een verschil met een BK bij de beloften."

"Ik had misschien een ander podium voorspeld, al ben ik niet verrast dat Alec een sterke tijdrit rijdt", reageert Rune Herregodts na het BK tijdrijden. "De laatste trainingen was het niet meer wat het moest zijn. Sinds de Dauphiné heb ik geen enkele deftige training meer kunnen doen. We hebben geprobeerd om de nodige fitheid op te bouwen."

© photonews

Dat is duidelijk gelukt. "Ik rijd misschien niet mijn allerbeste tijdrit ooit, maar wel een heel degelijke. Ze hebben mij redelijk snel gezegd dat Remco Evenepoel gevallen was. Je wenst het niemand toe dat hij valt. Dat betekent wel dat het podium meer in je bereik ligt, al was dat zeker geen garantie op het podium."

"Misschien heeft dat er voor gezorgd dat ik minder risico's nam", speelde het wel een rol op mentaal vlak. "Een podiumplek wegsmijten doe je niet en Wout van Aert lag te ver voor." Geen Tour de France nu voor Herregodts, omdat hij dus moeizaam uit de Dauphiné kwam. "Ik ga op hoogtestage naar Andorra, dat vind ik wel heel leuk."