'Topkandidaat haakt af voor Fabio Jakobsen, die nog nu maar twee opties heeft'

De carrousel van sprinters blijft sputteren. Eerst was er de verlenging van Olav Kooij bij Jumbo-Visma, nu is er ook onzekerheid over Fabio Jakobsen.

Heel wat topsprinters zijn eind dit jaar einde contract bij hun ploeg. Er wordt dan ook verwacht dat heel wat sprinters volgend seizoen in een ander shirt zullen gaan rijden. Onder meer de Nederlanders Olav Kooij en Fabio Jakobsen waren/zijn heel gegeerd. Maar Jumbo-Visma kondigde woensdag aan dat Kooij gewoon blijft tot eind 2025 bij de ploeg. En ook over Fabio Jakobsen is er nu onduidelijkheid. Volgens Wielerflits heeft BORA-hansgrohe, de topkandidaat, afgehaakt. Bij het Duitse team moest Jakobsen een tandem vormen met zijn landgenoot en sprintloods Danny van Poppel, maar dat gaat nu dus niet door. Jakobsen lijkt zo nog maar twee opties over te houden. Blijven of vertrekken? Of hij blijft bij de ploeg van Patrick Lefevere, maar daar is hij door Remco Evenepoel volgend jaar niet meer zeker van deelname aan de Tour én hebben ze met Tim Merlier nog een topsprinter die vastligt tot eind 2025. Aan de andere kant is er nog Team dsm-Firmenich, dat naast Olav Kooij greep. Het team wil een topsprinter en zou nu vol inzetten op de komst van Fabio Jakobsen.