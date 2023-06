Wout van Aert komt nog eens terug op de 'ik moet just niks'-quote en waarom hij dat nu precies zei

Wout van Aert won dit voorjaar de E3 Saxo Classic en sprak daarna in de camera de ondertussen bekende quote: "Ik moet just niks!". Hij blikt er nu nog eens op terug.

Het voelde als een soort bevrijding, de overwinning van Wout van Aert in de E3 Saxo Classic afgelopen voorjaar. Hij versloeg toen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in de sprint. Maar vooral die quote bleef dus hangen.

Van Aert broedde er al een tijdje op na de voorbije winter. Hij had het gevoel dat het precies zijn laatste voorjaar was en het nu of nooit was in de Monumenten zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Dagelijks over aangesproken

"In interviews kwam dat riedeltje vaak terug. Dat begreep ik niet goed", zegt Van Aert bij Procycling. "Mensen die mij kennen, weten dat ik daar motivatie uit kan halen." De quote zat dan ook al enige tijd klaar in het achterhoofd van Van Aert.

"Maar het kwam er toch sneller uit dan gedacht. En nu achtervolgt die uitspraak mij. Bijna dagelijks spreekt iemand me er wel over aan, haha."

Van Aert reageerde vooral op het feit dat hij volgens sommige analisten moest winnen in Harelbeke om vertrouwen op te doen voor de Ronde, terwijl hij derde werd in Milaan-Sanremo. Van Aert was gewoon blij dat Pogacar en Van der Poel kon verslaan in de E3. "Een mooie zege en dat zegt een mens weleens iets."