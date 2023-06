Johan Museeuw noemt twee opvallende outsiders voor het Belgisch kampioenschap

Johan Museeuw, Belgisch kampioen in 1992 en 1996, denkt ook aan Jasper Philipsen als topfavoriet voor het BK. Maar hij ziet ook twee outsiders.

Voor de vierde keer op rij wordt het Belgisch kampioenschap wielrennen in West-Vlaanderen georganiseerd. Toch denkt Johan Museeuw dat de heuvelzone met drie keer de Monteberg en de Kemmelberg selectief zal zijn.

Dat die laatste keer Kemmelberg al op 140 kilometer van de streep ligt, is volgens Museeuw geen probleem. "De generaties na mij openden ook heel vroeg, op 150 kilometer van de meet. Dat is normaal voor die mannen, die kunnen dat", zegt Museeuw bij VTM Nieuws.

Twee outsiders

Museeuw denkt dat de heuvelzone een rol zal spelen, maar ziet toch de sprinters als favoriet. Jasper Philipsen is zijn favoriet, maar Museeuw noemt ook nog twee outsiders. "En toevallig zitten ze alle twee in een ploeg van een sprinter."

"Yves Lampaert, in de ploeg van Tim Merlier, en Gianni Vermeersch, in de ploeg van Jasper Philipsen." Lampaert werd al eens Belgisch kampioen op de weg, in 2018.