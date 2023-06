Naast Kopecky op podium een droom: talent AG-Soudal Quick-Step en mama van 3 komen elk met bijzonder verhaal

Een podium vol prachtige verhalen. Met naast Kopecky ook het jonge talent van AG-Soudal Quick-Step en een mama van drie kinderen, die allemaal het BK op een aparte manier beleefd hebben.

"Je mag geen seconde twijfelen", beschrijft Marthe Goossens (2e) de sprint. "Mijn ploeggenoten hebben een beetje plaats voor mij vrijgehouden. Ineens zat ik in Lotte Kopecky haar wiel. Ik had er vandaag niet echt op gerekend." Goossens is automatisch ook U23-kampioene.

Waar is ze het meest verheugd over? "Ik ben toch wel heel blij met die tweede plaats. Zeker als ik kijk naar diegene op de eerste plaats." Goossens blijft ontbolsteren. "Ik verteer steeds beter de lange afstand. We hebben een heel sterke ploeg en iedereen heeft haar eigen sterkte. Iedereen had er zin in."

ZWARE KOERS

Ook de 20-jarige Kempense koos zelf voor het offensief en had aan het eind nog wat over. "Omdat al zo veel rensters hadden aangevallen, is het toch wel een zware koers geweest. Ook al wou je zelf niet aanvallen, dan nog moest je vooraan zitten. Ik denk dat iedereen op het einde wel moe was", besluit de renster die nu naar de Giro trekt.

Kelly Druyts, in november 2022 bevallen van haar derde kindje, was aardig op dreef en bewees dat op het BK met een derde plek. "Dit is voor mij als een overwinning. Een jaar geleden had ik niet kunnen denken dat ik mij op dit niveau, tegen alle Belgische toppers, zo zou kunnen weren. Voorbije nacht heeft mijn dochtertje twee keer overgegeven."

LEVEN IN BALANS

Onderweg naar Izegem zou dat nog een derde keer gebeuren. Weinig rust in aanloop naar de koers. "Mijn man en ik zorgen dat we als koppel goed in balans leven, het is heel belangrijk dat hij mij daar in steunt. Ik dacht: "Het kan toch niet dat ik hier voor de overwinning meesprint?" Van Kopecky weet je dat ze sowieso de sterkste is."

Met de anderen kon Druyts wedijveren. "Ik hoor wel eens: "Je koerst al zo lang". Maar uiteindelijk, ik ben 33: het kan nog altijd. Ik denk niet dat veel meisjes van 33 dit kunnen zeggen. Ik ben mijn ploeg dankbaar om mij alle kansen te geven en mij vrij te laten in mijn planning. Ik schik mij naar het team, maar het team schikt zich ook naar mij."