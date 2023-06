Wout van Aert komt meteen met een grapje over hoe hij geschiedenis kan schrijven maar veel realisme overheerst

Uiteraard opnieuw veel belangstelling voor Wout van Aert op het BK. Hij kan geschiedenis schrijven, maar het zal zeker niet gemakkelijk worden.

Na zijn triomf op de tijdritfiets in Herzele is Van Aert met reeds een Belgische titel op zak naar Izegem gekomen. Een comfortabele situatie. "Ik ben de enige die de dubbel kan pakken. Knap hé", verhult een grapje dat WVA alleszins goedgemutst is.

De BK-tijdrit en BK-wegrit in hetzelfde jaar winnen: het is nog maar zelden voorgevallen. "Een volgende Belgische titel spreekt mij wel aan. Dat weinigen het mij hebben voorgedaan, betekent dat het niet simpel is om te doen. Het is een nieuwe kans, maar deze keer heb ik het veel minder in eigen hand."

MANKRACHT BIJ CONCURRENTIE

Vooral door de aanwezigheid van blokken als Alpecin-Deceuninck en Soudal Quick-Step. "Het is moeilijk opboksen tegen hen voor ons, omdat zij echt de mankracht hebben om de boel te controleren. Dat is bij ons iets minder het geval. Als het een zware koers wordt, hebben we wel vier sterke jongens die de finale kunnen rijden."

En met bijvoorbeeld een passage over de Kemmelberg, is het zeker geen volledig vlakke omloop. "Zulke klimmetjes zullen we zeker meedragen in de finale. We hopen dat er een schifting komt. Ook de warmte zal zeker doorwegen. Die twee factoren samen maken dat ik toch een zware koers verwacht."