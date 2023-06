Geen bijgeloof meer: de Tour-organisatie gaat in op de vraag van de ploeg van Tadej Pogacar

Zoek dit jaar niet naar het rugnummer 13 in de Tour de France. UAE vroeg ernaar om dat rugnummer over te slaan. Organisatie ASO ging daar op in.

Voor het eerst zou UAE tijdens de Tour de France met het rugnummer 13 moeten rijden. Vorig jaar eindigde Tadej Pogacar 2e in de Tour en traditioneel krijgt het team dan de nummers vanaf 11. Zo zou Felix Grossschartner normaal met nummer 13 moeten rijden, maar op de startlijst heeft hij het nummer 14. Het nummer 13 is, op vraag van UAE, niet toegekend. Organisator ASO ging dus op de vraag van UAE in. Het zou goed kunnen dat de vraag van UAE uit bijgeloof kwam. Renners met het rugnummer 13 draaien die meestal om en de voorbije 2 jaar viel het nummer 13 telkens letterlijk uit de Tour. Steven Kruijswijk raakte geblesseerd en een jaar eerder moest Robert Gesink na een val opgeven.