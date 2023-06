Michael Vanthourenhout en co kennen de plaats voor het BK veldrijden 2025

Het BK veldrijden zal in 2025 op het circuit van Zolder plaatsvinden. Dat hebben Belgian Cycling en organisator Golazo bekendgemaakt.

Op 11 en 12 januari 2025 zal het BK veldrijden plaatsvinden. Het circuit van Zolder zal dan het decor vormen. In het verleden ging het WK in 2002 en 2016 al eens in Zolder door. Voor een BK is het de 1e keer.

In 2024 zal het BK in Meulebeuke plaatsvinden en in 2026 is er Beringen, waardoor het BK 2 jaar op rij in Limburg zal doorgaan.

Michael Vanthourenhout werd begin dit jaar voor het eerst Belgisch kampioen. In Lokeren klopte hij Laurens Sweeck na een spannend duel. Thibau Nys werd 3e.