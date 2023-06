Voorjaar 2024: ontdek hier de datums van de Omloop Het Nieuwsblad via de Ronde van Vlaanderen tot Luik-Bastenaken-Luik

In 2024 zal de Ronde van Vlaanderen al in maart plaatsvinden. Dat staat op de website van de UCI te lezen. De Omloop Het Nieuwsblad zal op 24 februari het voorjaar inluiden.

Op zaterdag 24 februari start het klassieke wielervoorjaar met de Omloop Het Nieuwsblad. Een week later is er de Strade Bianche op zaterdag 2 maart. Kuurne-Brussel-Kuurne staat nog niet UCI-kalender vermeld, maar wellicht zal de koers op zondag 25 februari doorgaan. Hetzelfde voor Le Samyn: wellicht gaat die koers op 27 februari door.

Na Parijs-Nice en de Tirreno-Adriatico volgt Milaan-San Remo op zaterdag 16 maart, wellicht op 13 maart door Nokere Koerse voorafgegaand. Een dag na Milaan-San Remo volgt dan wellicht de Bredene Koksijde Classic. Op woensdag 20 maart is er de Brugge-De Panne Classic. 2 dagen later volgt al de E3 Saxo Classic en nog eens 2 dagen later Gent-Wevelgem. Dwars door Vlaanderen volgt dan op woensdag 27 maart.

De volgende zondag is het de Ronde van Vlaanderen en die valt al op 31 maart. Zo zal de Ronde van Vlaanderen niet in april doorgaan. Een week later is er Parijs-Roubaix. Tussenin zal op 3 april wellicht de Scheldeprijs doorgaan, maar dat moet nog bevestigd worden.

Op 14 april is er de Amstel Gold Race die wellicht op 10 april door de Brabantse Pijl wordt voorafgegaan. Op 17 april is er dan de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik sluit het voorjaar dan af.

Kalender voorjaar 2024 (cursief: moet nog bevestigd worden):

24 februari: Omloop Het Nieuwsblad

25 februari: Kuurne-Brussel-Kuurne

27 februari: Le Samyn



2 maart: Strade Bianche

13 maart: Nokere Koerse

16 maart: Milaan-San Remo

17 maart: Bredene Koksijde Classic

20 maart: Brugge-De Panne Classic

22 maart: E3 Saxo Classic

24 maart: Gent-Wevelgem

27 maart: Dwars door Vlaanderen

31 maart: Ronde van Vlaanderen



3 april: Scheldeprijs

7 april: Parijs-Roubaix

10 april: Brabantse Pijl

14 april: Amstel Gold Race

17 april: Waalse Pijl

21 april: Luik-Bastenaken-Luik