Wout Van Aert toont meteen dat hij voor de Tour de France klaar is: "Koning voor één dag"

Wout Van Aert heeft een dag voor de start van de Tour de France getoond dat hij klaar is. Op de Côte de Pike trok hij stevig door. Goed voor de snelste tijd ooit op die klim.

Op de persconferentie zat Wout Van Aert nog met twijfels. Het zou tijdens de openingsrit in de Tour de France nipt worden om de laatste officiële klim, de Côte de Pike (2 km aan 10%), te kunnen overleven, om zo in Bilbao de rit te winnen.

Een dag later verkende hij de openingsetappe en op die Côte de Pike trok hij eens goed door. Het ging heel hard en dat zorgde op Strava voor een nieuw record. De 2 km legde hij in 5'35" af. Goed voor een gemiddelde snelheid van 21,6 km per uur. Zijn tijd was 13 seconden sneller dan het vorige record. "Koning voor één dag", schreef hij erbij.

Dat Strava-record moet hem extra vertrouwen gegeven hebben, om de klim zaterdag te overleven. Zaterdag volgt het moment van de waarheid.