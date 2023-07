Gefrustreerde Wout van Aert pakt naast ritzege en geel in de Tour en verklaart waarom hij niet meer door sprintte

Geen overwinning of gele trui voor Wout van Aert in de eerste etappe van de Tour. Van Aert probeerde nog in de sprint, maar zette zich neer en werd elfde.

Wout van Aert moest net als vele anderen lossen op de Côte de Pike toen Pogacar, Vingegaard en Lafay alleen vielen wegreden. Maar alles kwam toch weer samen en Van Aert kon weer aansluiten, net als zo'n tiental andere renners.

Jumbo-Visma probeerde de broers Yates nog wel terug te halen, maar dat lukte uiteindelijk niet. Van Aert sprintte nog mee voor plek drie, maar dat lukte niet meer. "Mijn benen begonnen pijn te doen op 200 à 300 meter van de meet. We wisten dat het niet meer om te winnen was. Het is echt zuur", zei hij bij Sporza.

Eerder aanval van Pogacar verwacht

Liet Jumbo-Visma zich dan verrassen door de aanval van Adam Yates (UAE)? "We hadden misschien eerder een aanval van Pogacar verwacht. Voor ons is dit wel niet slecht." UAE moet vanaf zondag al meteen de koers in handen nemen natuurlijk.

Al had Van Aert die gele trui liever zelf gepakt. Van Aert was ook blij dat hij nog mee zat vooraan op de slotklim, al was het wel moeilijk om te blijven aanklampen. "Maar het is wel teleurstellend dat er iemand voorop blijft."