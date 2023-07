Tadej Pogacar en UAE Team Emirates tonen Jumbo-Visma dat ze klaar zijn: "We hadden dit gepland"

Als er nog twijfels waren over de vorm of de polsblessure van Tadej Pogacar, dan heeft de Sloveen die meteen weggewerkt in de eerste etappe van de Tour. En de Sloveen pakte al meteen belangrijke bonificatieseconden.

Na één rit in de Tour mag Tadej Pogacar zijn nieuwe Sloveense trui al meteen ruilen voor een nieuwe examplaar van de witte trui, die hij nu al voor de 51ste keer op rij mag aantrekken in de Tour.

Pogacar zat even alleen met zijn grote concurrent Jonas Vingegaard en de Fransman Victor Lafay op de slotklim, maar Vingegaard wilde niet meewerken met Pogacar. Die gaf dan maar groen licht aan zijn ploegmaat Adam Yates om weg te rijden.

Motor al eens opwarmen

"Het is een geweldige teamoverwinning, het is zelfs nog beter dan wanneer ik zelf had gewonnen. Hij werkt voor mij en vandaag heb ik het genoegen om hem te zien winnen. Bovendien pakt hij de Maillot Jaune, wat geweldig is", zei Pogacar bij In de Leiderstrui.

"Ik voelde mij erg goed vandaag. We hadden gepland om vol gas te geven op de laatste klim. Het pakte heel goed uit. Adam demarreerde en wist vooruit te blijven. Het is zelfs beter dan waar we op gehoopt hadden. We kunnen hier trots op zijn. We hebben laten zien dat we sterk zijn en een goede tactiek hebben"