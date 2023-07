Jumbo-Visma verdedigt tactiek en Jonas Vingegaard na nieuwe discussie: "Als vandaag iemand een fout gemaakt heeft"

Wout van Aert heeft naast de ritzege gegrepen in de tweede etappe van de Tour. Ploegleider Grisha Niermann neemt de schuld daarvoor op zich.

Jumbo-Visma en ook Wout van Aert deden er alles aan om alles samen te houden in de tweede etappe om het tot een sprint te laten komen. Maar Victor Lafay besliste daar anders over met een late aanval.

De Fransman bleef uiteindelijk weg, Wilco Kelderman kreeg het gat niet dicht. Jonas Vingegaard hield zich weer afzijdig en daar komt wel wat kritiek op vanuit België. Maar ploegleider Grischa Niermann ontkent dat Van Aert geen vrijheid krijgt.

"We trekken niet één kaart, Wout krijgt absoluut vrijheid. En het zal nog lukken. In deze finale keek iedereen naar ons, begrijpelijk", zegt hij onder andere bij Sporza. Jumbo-Visma kan niet alles rechtzetten en zich nog concentreren op Vingegaard om de Tour te winnen, stelde Niermann nog.

Kon Vingegaard iets doen?

Maar kon Vingegaard vandaag dan niets doen voor Van Aert? Niermann neemt daarvoor de verantwoordelijkheid. "Als vandaag iemand een fout gemaakt heeft, dan moet je het aan Grischa Niermann toeschrijven."

"Mijn focus is dat Jonas in het wiel van Pogacar moet zitten. Ook in de sprints, om te voorkomen dat Pogacar te veel bonificatieseconden neemt." Volgens Niermann had Vingegaard wel kunnen rijden.

"Maar ik was ervan overtuigd dat Kelderman en Benoot het gat zouden dichten. Het is niet gelukt", zei Niermann nog.