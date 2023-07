Ploegmaat Wilco Kelderman kritisch voor Jonas Vingegaard: "We moeten dit even bekijken"

Wilco Kelderman kreeg het gat op Victor Lafay niet dicht en baalde dat Wout van Aert zo niet kon winnen. Maar hij was ook wat kritisch voor ploegmaat Jonas Vingegaard.

"Ik heb zoveel werk verricht. Springt er één weg... We kwamen net iets kracht tekort, een mannetje ofzo, die het even dichttrekt. Ik had het namelijk niet meer zitten. Jammer", zei Kelderman bij NOS.

Kelderman controleerde samen met Benoot, maar Lafay terughalen lukte dus niet. "Weet je, als er telkens een paar springen, dan rijd je twee keer het gat dicht. Maar dan heb je nog iemand nodig die het laatste gat dichttrekt. Maar ja, het is zoals het is…"

Vingegaard had iets kunnen doen

Er was achteraf heel wat te doen over kopman Jonas Vingegaard, die zich weer afzijdig hield. Had de Deen niet meer kunnen doen. "Moeilijk te zeggen", zei Kelderman nog. "We moeten dit even bekijken."

Maar de Nederlander laat zich dan toch nog een beetje kritisch uit. "Het had vandaag zeker het verschil kunnen maken, dan hadden we die zege op zak gehad. Maar het is helaas niet zo."