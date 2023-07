VOORBESCHOUWING TOUR DE FRANCE RIT 2: Pakt UAE weer uit of overleeft Van Aert op de Jaizkibel?

Na een zware eerste etappe krijgen de renners in de Tour nog geen rust. In het Baskenland krijgen ze opnieuw zware kost voor de wielen.

De tweede etappe in de Tour is meteen de langste in deze Tour de France. De renners moeten 208,9 kilometer afleggen tussen Vitoria-Gasteiz en San Sébastián. Ook nu wordt de finale weer voor de punchers of de klimmers.

Op 35 kilometer van de streep ligt de Côte de Gurutze (2,5 km aan 4,9%), op 16,5 kilometer van de streep ligt de top van de Jaizkibel (8,1 km aan 5,3%). Van kilometer drie tot twee loopt het ook nog een kilometer op aan zo'n 4,5%.

Op de top van de Jaizibel liggen er ook nog 8, 5 en 3 bonificatieseconden voor de eerste drie renners. Iets waar wel strijd om geleverd zal worden door de klassementsmannen.

FAVORIETEN

Voor de favorieten kan gewoon de uitslag van zaterdag als leidraad helpen. De eerste dertien renners, buiten Wilco Kelderman misschien, maken weer allemaal kans op de ritzege. Vooral UAE Team Emirates lijkt favoriet.

De ploeg van Pogacar zal wellicht weer tempo maken op de klim en proberen om sprinters zoals Wout van Aert kwijt te spelen op Jaizibel. Tadej Pogacar is dus weer met stip de topfavoriet.

Van Aert kan revanche nemen voor de gemiste kans van zaterdag en het is ook afwachten of Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe en Biniam Girmay een betere dag zullen hebben. Daarnaast zijn ook de verrassende Michael Woods en Victor Lafay een outsider.

Maar ook een vlucht is niet ondenkbaar. Bergkoning Powless en Zimmermann (die net naast de bergtrui greep), kunnen wel eens meeglippen in de ontsnapping. Maar het wordt wellicht weer een onvoorspelbaar scenario op dit lastige parcours.

ONZE STERREN

*** Tadej Pogacar

** Wout van Aert, Mathieu van der Poel

* Jonas Vingegaard, Victor Lafay, Michael Woods, Georg Zimmermann