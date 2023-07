Jasper Philipsen pakt de dagzege in de Tour de France, maar een andere spurter was nog net iets sneller

Jasper Philipsen heeft autoritair de dagzege in de 3e rit in de Tour de France gepakt. Toch was hij qua absolute snelheid niet de snelste.

Na een sterke lead-out van Jonas Rickaert en Mathieu van der Poel sprintte Jasper Philipsen in Bayonne naar de dagzege in de Tour de France. Goed voor zijn 3e ritzege in de Tour.

Tijdens die spurt behaalde Philipsen in de laatste kilometer een gemiddelde snelheid van 67 km per uur. Even haalde hij 72,1 km per uur. Die snelheid hielp hem aan de ritzege.

Al was een andere sprinter in die laatste kilometer nog net iets sneller. Toch wat de maximale snelheid betreft. Mark Cavendish haalde namelijk 73,3 km per uur. Die statistiek moet de Brit in zijn jacht op een 35e ritzege extra vertrouwen geven.