Marc Sergeant geeft Caleb Ewan en Lotto Dstny een pluim voor iets dat hij "al lang niet meer gezien heeft"

Caleb Ewan sprintte in de 3e rit in de Tour de France naar een 3e plaats. Volgens Marc Sergeant mogen hij en Lotto Dstny zich daar zeker aan optrekken.

In Bayonne was er aan de koord de discussie over Jasper Philipsen en Wout Van Aert. Philipsen won, maar er werd lang getwijfeld of het wel volgens de regels was. Hij zou van zijn lijn afgeweken zijn, waardoor Van Aert niet vol kon doorspurten. Uiteindelijk was Philipsen toch de dagwinnaar.

Achter Philipsen reed Caleb Ewan bijna anoniem naar een 3e plaats. Hij kwam wat uit de achtergrond en pakte uiteindelijk met een goede jump uit. Ook Marc Sergeant had dat gezien.

"Lotto Dstny magi zich zeker aan de 3e plaats van Ewan optrekken", vertelde Sergeant aan Het Nieuwsblad. "Hij zette vanuit een verloren positie, maar pakte met een kattensprong uit, die ik al lang niet meer gezien had."

Ook Ewan zelf was tevreden. "Het was echt een hectische sprint, maar ik voelde me heel goed", staat er op de ploegwebsite te lezen. "Met deze vorm voel ik dat er mooie dingen zitten aan te komen."