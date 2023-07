Ploegleider van Jonas Vingegaard komt met stevige waarschuwing voor Tadej Pogacar: "Dat ligt hem nóg beter"

Jumbo-Visma is de winnaar van de dag na de eerste dag in de Pyreneeën. Ploegleider Grischa Niermann ziet nog meer mogelijkheden voor zijn kopman.

Door sterke renners als Wout van Aert, Tiesj Benoot en Christophe Laporte in de vlucht, moest Jumbo-Visma niet veel doen in het peloton en lag de druk bij UAE Team Emirates van Tadej Pogacar.

"Op de Marie Blanque hadden we afgesproken dat als het niet hard genoeg zou gaan, we zouden overnemen. Dat gebeurde. Jonas testte zich, hij deed het geweldig", zei Niermann bij HLN.

Tweede Pyreneeënrit ligt Vingegaard nog beter

Dat Pogacar meteen moest passen was voor Niermann wel verrassend, omdat ze bij Jumbo-Visma dachten dat deze rit eigenlijk meer op maat was van Tadej Pogacar. "Maar Jonas is gewoon in super goede vorm."

Donderdag krijgen de renners meteen een tweede Pyreneeënrit met de Col d'Aspin, Tourmalet en de slotklim naar Cauterets-Cambrasque. "En dat is een rit die Jonas in principe nog beter zou moeten liggen dan vandaag", stelde Niermann. Pogacar is dus gewaarschuwd.