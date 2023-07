Beresterke Wout van Aert wijst criticasters en grond van kritiek stevig terecht: "Die mensen kennen niet veel van koers"

De tank van een beresterke Wout van Aert leek maar niet leeg te geraken. De criticasters die twijfelden aan zijn vorm, worden zo meteen op hun plaats gezet.

Ondanks het tijdsverlies van Vingegaard op Pogacar wilde Van Aert in zijn reactie bij Sporza vooral focussen op het positieve. "We hadden echt een supersterke dag als ploeg. Iedereen kon zien dat we echt een strijdplan hadden om in de aanval te gaan. We zijn heel blij dat Jonas Vingegaard in de gele trui staat."

"In de groep die voorop was, zat geen gevaar voor het klassement. Gelukkig kon ik over de Tourmalet geraken om daarna Jonas te helpen", merkte Van Aert op dat hij deze keer nog een stuk verder geraakte dan in de vorige ontsnapping.

TEMPO OP SLOTKLIM OPGEDREVEN

Wat was de taak toen Vingegaard dan bij hem kwam? "Enerzijds was dat het moment om te herstellen en er voor te zorgen dat Jonas in de tussenstukken in de wielen kon zitten. Ik heb dan geprobeerd om op de zware stukken van het begin van de slotklim terug het tempo op te drijven. Ik had niet veel meer over, natuurlijk. Daarna was het man-tegen-man."

Die strijd draaide ditmaal in het nadeel van Jumbo-Visma uit, maar aan de inspanningen van Wout van Aert heeft het zeker niet gelegen. "Ik heb gisteren gehoord dat mensen denken dat ik niet de benen heb van weleer, maar die kennen niet veel van koers, denk ik."