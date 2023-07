Blijft waanzinnig straf: eeuwige rivaliteit Mathieu van der Poel-Wout van Aert ontsnapt niet aan aandacht sociale media

Mathieu van der Poel en Wout van Aert: de eeuwige rivaliteit is opnieuw perfect in beeld. Deze keer in de Tour de France.

Van der Poel en Van Aert: deze twee kanjers op de fiets komen elkaar altijd weer tegen. Dat is al lang geen geheim meer, maar het blijft een bijzondere vaststelling. In de zevende etappe van de Tour de France zaten ze samen in de vlucht van de dag.

Uiteraard ontlokte dat enige aandacht op sociale media. Niet in het minst bij de ploeg van Wout van Aert. "Deze twee, altijd en overal", was de bijhorende tekst bij foto's van Van Aert en Van der Poel die gedeeld werden op het Twitteraccount van Jumbo-Visma.

Nog een ander team reageerde op het verloop. Zo merkte Cofidis op dat Coquard Van Aert en Van der Poel achter zich liet bij een tussensprint. Ook andere gebruikers op sociale media kon de aanwezigheid van die twee toppers niet geloven. "Het kon evengoed december zijn", verwees De Cauwer tijdens de tv-uitzending naar hun crossachtergrond.