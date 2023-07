Deze collega neemt het op voor Wout van Aert na ferme kritiek aan diens adres: "Ben het daar helemaal niet mee eens"

Wout van Aert doet er alles aan om in de Tour goed uit de verf te komen, maar krijgt ook wel kritiek te slikken. Eén van zijn collega's springt voor hem in de bres.

Sommigen zijn op basis van zijn prestaties van de voorbije dagen van mening dat Wout van Aert minder goed in vorm is dan in de vorige Tour. "Er zijn veel mensen die dat zeggen. Ik ben het daar helemaal niet mee eens", maakt Julius van den Berg in De Avondetappe duidelijk dat hij een andere mening is toegedaan.

© photonews

De man die in de Vuelta van 2022 twee dagen de bergtrui droeg, staaft zijn theorie. "Als je ziet hoe hij in de eerste etappes rijdt... In de etappe die Lafay won, rijdt Van Aert een supersterke rit. Hij rijdt zelf achter verschillende mensen aan en wint dan nog de spurt van iedereen achter Lafay."

De Nederlander kan nog voorbeelden aanhalen. "In de sprint wint Van Aert bijna van Philipsen. Ik zou echt niet zeggen dat hij minder is in vergelijking met andere jaren."