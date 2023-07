Een knal van een begin op weg naar Tourmalet! Van Aert gooit er als eerste de beuk in en ook Van der Poel doet een zet

Met onder meer de Tourmalet op het menu, wacht weer een zware dag in de Tour. Dat houdt Van Aert niet tegen om er van in het begin volop tegenaan te gaan.

De zesde rit van Tarbes naar Cauterets-Cambasque kondigde zich aan als opnieuw een zware Pyreneeënrit. Bovendien één met een aankomst bergop. Genoeg belangstelling dus om in de vlucht van de dag te zitten, maar niemand die zo geïnteresseerd was als Wout van Aert. Die ontpopte zich tot aanvaller nummer één in deze rit.

Zijn fikse ondernemingen uit de vorige rit hebben de gretigheid bij Van Aert dus nog niet doen afnemen. De vlag ging nog maar pas naar beneden en hij koos al voor het offensief. Onder meer Julian Alaphilippe vergezelde hem, dat was in de vijfde Tourrit ook al het geval.

NAESEN ACHTERVOLGT

Later maakte ook Mathieu van der Poel de sprong en het peloton gaf zijn zegen voor een ontsnapping van 15 man. Al lagen nog wel wat gegadigden op vinkentouw: een groepje met Oliver Naesen deed een succesvolle poging om de oversteek te maken. Afwachten maar of één van deze vluchters of de klassementsmannen voor de ritzege strijden.