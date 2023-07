Jumbo-Visma richt met fenomenale Van Aert vooraan ravage aan maar Pogacar verrijst en is Vingegaard de baas

Jumbo-Visma zette de Tour op zijn kop, met een glansrol voor Van Aert. Een duel Pogacar-Vingegaard werd het dan aan het einde van de zesde rit, met de Sloveen die aantoonde dat de waardeverhoudingen van rit 5 zeker niet definitief zijn. De ritzege voor Pogacar, het geel voor Vingegaard.

Vlag naar beneden en meteen Van Aert in de aanval! Dan weet je al wat voor een dag te gaan worden. Van Aert had wel zin in een nieuwe straffe onderneming en kreeg onder meer Alaphilippe en Van der Poel mee. Ook een groepje met Naesen maakte de sprong: zo was er sprake van een kopgroep van 20 man. Hoe ver geraakten die?

In elk geval zou niet iedereen de Tourmalet overleven, want Van Aert nam daar het commando terwijl zijn ploegmaats in het peloton het tempo de hoogte injoegen. Onder andere Van der Poel ging overboord en in de groep der favorieten loste elke klimmer van de tweede rij. Zelfs gele trui Hindley moest er dan al aan geloven.

BELANGRIJKE ROL VAN AERT

Het ging zo verder tot enkel Kuss, Vingegaard en Pogacar overbleven en de Tourwinnaar van 2022 zelf al een aanval inzette. In tegenstelling tot in de vorige rit kon Pogacar voorlopig wél pareren. In de afdaling wachtte Van Aert Vingegaard op om hem - en diens rivaal - helemaal vooraan te brengen. Powless kon daar ook van profiteren.

Daarnaast zaten op dat moment nog vier vluchters in de kop van de koers: Kwiatkowski, Johannessen, Shaw en Guerreiro. WVA reed er nog drie man af op de slotklim: en of die prijs van de strijdlust weer verdiend is! Bij de eerstvolgende prik van Vingegaard klampten Pogacar en Kwiatkowski nog aan. Voor de Pool was het uitstel van executie.

POGACAR LAAT VINGEGAARD ACHTER

Dat was nog niet het strafste: op de demarrage op 2,5 kilometer van de meet van Pogi zat er enorm veel punch, was het dan de dag van zijn wederopstanding? Vingegaard had alvast geen antwoord. De Deen beperkte de schade, maar Pogacar zette hem wel op circa 25 seconden en zijn ritzege is voor hem zeker een mentale opsteker.