Marcel Kittel begrijpt het niet meer: "Wout van Aert is een fout in het systeem"

Marcel Kittel stopte in 2019 al met koersen, maar volgt het wielrennen nog altijd. Hij spreekt onder meer zijn bewondering uit voor Wout van Aert.

"De regels van het wielrennen kloppen niet meer", zei Kittel bij In Het Wiel. Wout van Aert is een fout in het systeem, haha. We hebben het over de Aspin, de Tourmalet en dan nog die gekke klim aan het einde. Hij doet gewoon heel gekke dingen. Het is heel indrukwekkend, wow. Echt respect, het is ongelofelijk."

Spelletjes van Pogacar

Kittel verbaasde zich ook over de wederopstanding van Tadej Pogacar, die Vingegaard een dag na zijn tijdsverlies, uit het wiel reed. "Het lijkt erop dat hij voor ons allemaal de Tour heeft gered. Die spelletjes die hij speelt.. Misschien was hij niet eens zo heel veel beter, maar hij plaatst dan één aanval met zoveel power dat het genoeg kan zijn."

"Hij reed heel gefocust en heeft z’n killer instinct gebruikt. Dat is echt een grote kracht van hem. Hij heeft doorgehad dat Vingegaard met wat twijfel zat nadat hij hem er niet af kreeg en gebruikt zo’n kans dan meteen om aan te vallen. Heel knap", besloot Kittel nog.