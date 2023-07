Van der Poel ziet plannetje in de vlucht mislukken en spreekt zijn bewondering uit voor Van Aert

Mathieu van der Poel was donderdag een van de opvallendste namen in de vroege vlucht. En dat was ook niet helemaal de bedoeling.

Mathieu van der Poel zat in de zware Pyreneeënrit over de Aspin en de Tourmalet plots mee in de ontsnapping. Niet meteen een rit waar je de Nederlander verwacht, maar er zat wel degelijk een plan achter.

"Het was eigenlijk de bedoeling om samen met Jasper (Philipsen, nvdr.) in de aanval te gaan, voor die tussensprint. Ik zat echter alleen mee, dus toen zat ik daar...", zei Van der Poel bij de NOS.

Na 50 kilometer lag er een tussensprint en daar wilde Alpecin-Deceuninck dus de punten pakken. Nu pakte Bryan Coquard voor de tweede dag op rij de volle buit in de tussensprint, Van der Poel werd tweede.

Wout van Aert

"Ik wilde die Aspin sowieso wel mee overkomen, want dan wist ik dat ik vanaf de Tourmalet gewoon mijn ding kon doen. Ik voel me in orde, het gaat goed. Over een paar dagen is er ook al de eerste rustdag."

Het tempo van Wout van Aert lag al snel te hoog voor Van der Poel op de Tourmalet. "Die reed inderdaad snel, maar die heeft ook nog een reden om mee de Tourmalet te overleven. Hij had er nog een kopman achter zitten, dat heb ik dan weer niet. Ik moet vrijdag weer de sprinter leiden."