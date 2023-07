Een gehavende Fabio Jakobsen sprintte om een heel opvallende reden mee in Bordeaux

Voor Fabio Jakobsen is het nog steeds afzien. Toch sprintte hij mee in Bordeaux en werd hij 15e. Voor hem voelde het wat als opvulling in de sprint aan.

Fabio Jakobsen kwam in de 4e rit naar Nogaro ten val en sindsdien is het afzien voor hem. In de Pyreneeën kende hij zware dagen, maar uiteindelijk overleefde hij die vrij vlot. In Bordeaux kreeg hij een nieuwe kans om te sprinten. Al was dat niet evident.

"Sprinten was het niet echt. Het was eerder meerijden en wat voor de top 20 opvullen", vertelde Jakobsen aan de NOS. "De benen waren al wat beter en het zal nog elke dag beter gaan. Dus ik hoop dat ik over een paar dagen echt mee kan doen."

Met de ploeg koos Jakobsen er niet voor om gewoon mee te rijden. "Dan wordt je misschien wel bang", was zijn antwoord opvallend. "Ik durf te sturen en in het peloton te rijden en dat is wat ik doe en kan. Ook is het mijn job om te sprinten. Ik wou er absoluut tussen rijden, wat ook lukte. Al is dat nog een groot verschil met winnen."