Jasper Philipsen bijt na de kritiek van zich af en wijst in de richting van Mark Cavendish

Jasper Philipsen kreeg na zijn 3e ritzege opnieuw kritiek, maar behield zijn ritzege. Zelf verdedigde hij zich en vond hij zijn sprint natuurlijk.

Na de lead-out van Alpecin-Deceuninck probeerde Mark Cavendish te verrassen. Jasper Philipsen volgde in zijn zog en maakte het af. Nadien kwam er kritiek op Philipsen: hij ging van links naar rechts en zette daardoor Biniam Girmay klem. Van de jury mocht het echter doorgaan en zo boekte Philipsen zijn 3e ritzege in deze Tour.

In Vive le Vélo verdedigde Philipsen zich: "Jammer dat er opnieuw commotie was. De lead-out moest snel stoppen en nadien voelde ik Cavendish langs rechts komen. De man op kop bepaalt altijd de lijn en dus sprong ik naar zijn wiel."

"En als je goed kijkt, zie je dat Cavendish ook in het centrum start en dan naar rechts uitwijkt", ging Philipsen verder. "Girmay zat al aan zijn rechterkant en dan is het logisch dat hij wat klem raakt. Maar zo is sprinten gewoon. Ook worden die dingen in de Tour ook allemaal uitvergroot."