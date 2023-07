Mathieu van der Poel wil ook in de regio van zijn grootvader geen spelletjes spelen

Mathieu van der Poel krijgt richting Limoges een kans om een rit te winnen. Al is er ook altijd het ploegbelang en de groene trui.

De Tour de France trekt voor de 8e rit naar Limoges. Dat is de regio van Raymond Poulidor, de grootvader van Mathieu van der Poel. Het profiel van de rit ligt van der Poel goed en het zo dan ook mooi zijn als hij in de regio van zijn grootvader een Tour-rit zou winnen.

"Het is belangrijk dat Jasper Philipsen in Parijs in het groen staat, dat is het hogere doel", temperde van der Poel bij de NOS de verwachtingen. "Als hij de benen heeft, dan doe ik mijn lead-out voor hem."

Sprinten met Philipsen is een mogelijkheid, maar het is ook mogelijk dat een vluchtersgroep naar de streep trekt. "Als er een grote groep wegrijdt, dan moeten we daar bij zijn", was van der Poel duidelijk.

Van der Poel was ook duidelijk over het belangrijkste in deze rit: "Groen is belangrijker dan dat ik zelf voor een prijsje probeer mee te sprinten. Als hij zich goed voelt, doe ik mijn ding in de lead-out weer."