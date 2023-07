Opnieuw een gemiste kans voor Wout Van Aert die zelf een eigen fout toegeeft

Wout Van Aert heeft opnieuw niet een rit in de Tour de France gewonnen. Hij spurtte naar een 3e plaats en sloeg nadien mea culpa door een eigen fout toe te geven.

De 8e rit naar Limoges was een nieuwe kans voor Wout Van Aert. Jumbo-Visma nam in de finale de koers in handen. In de laatste rechte lijn nam Lidl-Trek het commando. Christophe Laporte leidde nadien weer, met Van Aert in zijn zog.

Uiteindelijk raakte Van Aert ingesloten. Links rukte Alpecin-Deceuninck met Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen op en rechts was er Mads Pedersen die uiteindelijk ook won. Van Aert verloor veel tijd, maar spurtte uiteindelijk nog naar plaats 3.

"Het is frustrerend als je het werk van je ploeg niet kunt afronden", begon Van Aert bij Sporza zijn verhaal. "Ik maakte een inschattingsfout door iets te lang te wachten toen Laporte stilviel en van der Poel en Philipsen langs links aanzetten. Ik moest remmen en maakte mijn achterstand goed, maar kwam tekort."

"Het was mijn eigen fout", was Van Aert hart voor zichzelf. "Ik had het gevoel dat ik de benen had om te winnen, maar die heb ik eigenlijk al een hele week." Zo blijft Van Aert op zoek naar een ritzege in deze Tour.