VOORBESCHOUWING TOUR DE FRANCE RIT 8: 4 op 4 voor Jasper Philipsen? En wat kan Wout Van Aert in een geaccidenteerde finale?

In de Tour de France zijn we al aan de 8e rit aanbeland. Opnieuw is er een nieuwe kans voor de sprinters en dus ook voor Jasper Philipsen en Wout Van Aert. Al is het wel een geaccidenteerde finale.

PARCOURS

Voor rit 8 verlaten we de omgeving van Bordeaux en zetten we koers richting de Limousin. Eerst is het parcours vlak, maar richting de Limousin zal het landschap en het relief van de etappe veranderen. Zo is er net daarvoor een beklimming van 3e categorie (2,8 km aan 5,2%).

Vervolgens blijft het peloton op een plateau rijden, maar gaat het ook de hele tijd op en af. Zo zijn er verschillende klimmetjes, maar tellen ze niet mee voor het bergklassement.

In de ultieme finale zijn er wel 2 beklimmingen van 4e categorie. Eerst is er één van 1,3 km aan 5,5% en de andere is 1,2 km lang aan 5,4%, waarvan de top op 9,3 km van de streep ligt. De finish ligt uiteindelijk na ruim 200 km in Limoges.

FAVORIETEN

In principe is de rit naar Limoges een rit voor de sprinters. Zo zal Jasper Philipsen voor ritzege nummer 4 kunnen gaan. En ook Caleb Ewan, Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Philip Bauhaus, Bryan Coquard, Biniam Girmay, Alexander Kristoff en Mark Cavendish zullen de etappe naar Limoges als een nieuwe kans zien.

Door het profiel kan het zijn dat de etappe geen klassiek verloop voor de sprint krijgt. Mogelijk zijn er enkele ploegen met een plannetje die zo de sprint proberen te ontlopen. Daardoor zullen de spurters het moeilijker krijgen om de klimmetjes in het slot te overleven.

Zo kan het zijn dat enkel de sterkste spurters overblijven. En zo zullen de kansen van Philipsen en ook Wout Van Aert toenemen. Zij zijn de spurters die in deze Tour het best kunnen klimmen. Van Aert gaf eerder al aan dat de rit naar Limoges een mooie kans is.

ONZE STERREN

**** Jasper Philipsen

*** Wout Van Aert, Caleb Ewan

** Phil Bauhaus, Mads Pedersen

* Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen, Mark Cavendish, Bryan Coquard, Biniam Girmay, Alexander Kristoff