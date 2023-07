Wout Van Aert grapt met Alpecin-Deceuninck: "Opletten, hè"

Wout Van Aert ziet op weg naar Limoges een nieuwe kans om een Tour-etappe te winnen. Al was er ook tijd voor een grapje.

De rit naar Limoges wordt gezien als een rit voor de sprinters. Al moeten ze onderweg ook heel wat korte beklimmingen over. Zo wordt het misschien wel enkel een sprint tussen de sterke sprinters of er blijft een vluchtersgroepje weg.

Automatisch denken dan heel wat Belgen aan een nieuwe kans voor Wout Van Aert om een rit te winnen. "Het is een mooie rit", was hij bij Sporza enthousiast. "Dit moet een rit zijn voor de mannen die op het einde nog iets over hebben."

Van Aert rekent zich daar zelf ook bij. "Mijn ploeg en ik geloven erin en we zijn ambitieus", was de renner van Jumbo-Visma duidelijk. "Maar alles begint bij mijn benen. Al heb ik er wel mijn zinnen opgezet."

Om te winnen, zal Van Aert voor Alpecin-Deceuninck en Jasper Philipsen voorbij moeten. "Of ik mij in het wiel van hun trein kan zetten? Opletten, hè. Ze durven wel eens van hun lijn afwijken", grapte Van Aert.