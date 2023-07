Michel Wuyts ziet mogelijk grote verandering bij Jumbo-Visma na nieuw tijdverlies van Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard trekt de eerste rustdag in met een voorsprong van 17 seconden op Tadej Pogacar. Maar na de Puy de D么me denkt Wuyts dat de ploegen nu iets meer zullen afwachten.

Zowel Vingegaard als Pogacar hebben elk al een tik kunnen uitdelen in deze Tour en het verschil tussen de twee is op de eerste rustdag ook nog 'maar' 17 seconden. En dat terwijl er toch al heel wat gebeurd is.

Door het nieuwe tijdsverlies van Vingegaard op Pogacar denkt Michel Wuyts dat het koersbeeld nu weleens zou kunnen veranderen. Het wordt volgens hem dan ook aftasten per rit en kijken wat bij wie past.

"Een grote val uitzetten, zoals ze tot twee keer toe deden in de Pyreneeën, zal Jumbo-Visma denk ik niet meer durven te doen", zegt Wuyts bij HLN. Zoals met de lange aanval op de Tourmalet.

En dat is alleen maar goed voor de spanning denkt hij. "Laat die twee maar zo lang mogelijk aan elkaar gewaagd blijven. Dan zullen we op het puntje van onze stoel blijven zitten", zegt hij nog.