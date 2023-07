Pogacar boekt "kleine zege" op Vingegaard, maar leerde vorig jaar ook een duidelijke les bij nederlaag

Tadej Pogacar heeft voor de tweede keer in deze Tour tijd terug kunnen pakken op Jonas Vingegaard. Hij trekt zo met een mentaal voordeel de rustdag in.

Alles in het peloton bleef rustig tot de Puy de Dôme, toen de favorieten toch begonnen koersen. Tadej Pogacar kon net als donderdag op Cauterets-Cambasque tijd terugpakken op Jonas Vingegaard.

"Ik ben heel gelukkig dat ik hem onder druk kon zetten. Het is een kleine zege. Ik zag dat hij naar mijn wiel aan het sprinten was en ik bleef duwen. Toen er een gat was, moest ik het gewoon volhouden", zei Pogacar bij Sporza.

Ritzege niet het doel

Na de rit van woensdag met de Col de Marie Blanque was de achterstand van Pogacar 53 seconden, hij trekt de eerste rustdag in met 17 seconden achterstand op de Deen. Voor de ritzege kon Pogacar echter niet strijden.

"We hebben ook van vorig jaar geleerd dat je niet voor elke rit kan gaan. Het klassement is het grote doel", stelt Pogacar nog. Vorig jaar won Pogacar wel drie ritten, maar verloor hij de Tour teggen Vingegaard. De Sloveen heeft zijn doelen dus duidelijk gemaakt deze Tour.