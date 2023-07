Vingegaard kan uitspraken van Andy Schleck niet smaken: "Dat is wel het laatste wat ik had verwacht"

Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard hebben hun voor- en tegenstanders. De Deen kreeg onder meer kritiek van Andy Schleck.

In L'Equipe vergeleek Andy Schleck Pogacar en Vingegaard. "Tadej is iemand die altijd grappen maakt en plezier heeft. Ik kan me niet herinneren dat we twee zulke verschillende favorieten hebben gezien in de Tour", zei de Luxemburger.

"Jonas is super verlegen. Hij praat weinig en laat nooit iets los. Hij straalt een vorm van arrogantie uit. Ik zie hem altijd de bus verlaten zonder iets te zeggen, hij lijkt wel een soort van onzichtbaar", zei hij dan weer over Vingegaard.

Vingegaard verdedigt zich

Maar Vingegaard zelf is niet zo opgezet met die kritiek. "Hij heeft het recht om zijn mening te delen, maar het kan me niet schelen wat hij denkt. Dat hij me arrogant heeft genoemd, is wel het laatste wat ik had verwacht", zei Vingegaard onder meer bij In de Leiderstrui.

"Dat ik kalm ben, dat is waar. Maar ik ben niet verlegen. Ik praat veel met renners in het peloton, maar ik ben nu eenmaal niet degene die het hardste roept", verdedigde Vingegaard zich nog.