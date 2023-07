VOORBESCHOUWING TOUR DE FRANCE RIT 9: Opnieuw een duel tussen Vingegaard en Pogacar bij de terugkeer van een mythische berg?

Aan het einde van de week is het zover. Dan is er de langverwachte terugkeer van de Puy-de-Dôme in de Tour de France. De mythische berg moet voor een nieuw duel tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar zorgen.

PARCOURS

De start van de 9e etappe ligt in Saint-Léonard-de-Noblat. Het peloton zet koers richting Clermont-Ferrand en komt daarbij op een plateau. Daar zitten ook enkele hellingen tussen. Zo moeten de renners 2 beklimmingen van 4e categorie en één van 3e categorie passeren. Op meer dan 30 km van de streep verlaat het peloton dat plateau en zet het de afdaling richting Clermont-Ferrand in.

Daarna gaat het richting de Puy-de-Dôme om op die mythische berg aan te komen. De klim wordt voor het eerst sinds 1988 weer beklommen en kent legendarische momenten zoals het duel tussen Jacques Anquetil en Raymond Poulidor in 1964 en de slag in de lever bij Eddy Merckx in 1975. De klim is 13,7 km lang en gaat 7,7% omhoog. De laatste 4 km gaat gemiddeld aan zo'n 12% omhoog. De aankomst ligt er na ruim 182 km.

FAVORIETEN

Wellicht wordt het een strijd tussen de klassementsrenners voor de overwinning. Door de aard van het parcours lijkt het heel moeilijk om de vroege vlucht te overleven, tenzij ze meer dan 10 minuten voorsprong zouden krijgen.

Daardoor is de kans groot dat Jonas Vingegaard of Tadej Pogacar de rit wint. Ze sloegen elk al toe in een bergrit. Vingegaard op weg naar Laruns een ferme tik uit, maar Pogacar sloeg terug door boven op Cauteret-Cambasque te winnen.

De andere klassementsrenners toonden nog geen enkele keer dat ze Vingegaard of Pogacar in de bergen konden volgen. Enkel Sepp Kuss kon er lang bijblijven, maar hij moet voor Vingegaard knechten.

Jai Hindley heeft wel al een ritzege, maar hij glipte naar Laruns mee in de bergrit. Voor de andere klassementsrenners wordt het wellicht opnieuw de schade beperken.

ONZE STERREN

**** Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar

***

** Jai Hindley, Sepp Kuss

* Simon Yates, Carlos Rodriguez, David Gaudu, Romain Bardet, Adam Yates, Mikel Landa