Wout van Aert legt uit waarom hij het een goede dag vond, ondanks het tijdverlies van Jonas Vingeaard

Wout van Aert werkte in de rit naar de Puy de D么me weer hard voor zijn kopman Jonas Vingegaard. De Deen verloor uiteindelijk acht seconden, maar het kon erger vindt hij ook.

Wout van Aert bolde rustig binnen in een groep met Julian Alaphilippe, op bijna 20 minuten van winnaar Michael Woods. De steile Puy de Dôme was ook voor Van Aert een uitdaging en niet alleen de laatste 4 kilometer, met stijgingspercentages altijd boven de 10%.

"De spanning kwam eigenlijk nooit van uw benen. Deze klim is niet alleen de laatste vier kilometer lastig, het begint daarvoor ook al op de brede weg", zei Van Aert bij Sporza. Bij Jumbo-Visma hadden heel wat renners ook last van de warmte.

Goede dag ondanks tijdverlies

Maar toch konden ze hun werk doen voor Jonas Vingegaard, die uiteindelijk 8 seconden verloor op Tadej Pogacar. "Ik denk dat het wel een geslaagde dag was", blikte Van Aert toch tevreden terug.

En daar had hij wel een goede reden voor. "Dit soort ritten spelen niet in de kaart van Jonas." Van Aert doelt op de redelijk vlakke aanloop waardoor de concurrentie niet heel vermoeid wordt. "Als ik kijk naar hoe steil deze berg is, had hij op een slechte dag veel meer kunnen verliezen."