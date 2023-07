Alpecin-Deceuninck na vele lof voor Van Aert: "Dat kan ook gezegd worden van Van der Poel"

Het was nog niet echt de Tour van Mathieu van der Poel. De Nederlander fungeerde vooral als lead-out voor Philipsen, maar kwam zelf nog niet echt in beeld.

Alpecin-Deceuninck is met drie ritzeges na negen etappes de absolute topploeg in deze Tour. De ploeg van de broers Roodhooft won tot nu toe dus al een derde van alle etappes. En dat dankzij Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel.

Van der Poel had een groot aandeel in de zeges van Philipsen en doet dat met de glimlach. Ook bij de ploeg zelf verbazen ze zich erover dat Van der Poel het zonder al te veel discussie doet en nog blij is ook achteraf.

"In deze Tour is al vaak het altruïsme van Van Aert benadrukt, en terecht, maar dat kan ook gezegd worden van Van der Poel", zegt Philip Roodhooft bij Het Nieuwsblad. Maar hij denkt niet dat Van der Poel er ook echt een probleem mee heeft.

Niet alleen met zichzelf bezig

De druk van de ploeg ligt namelijk voor een keer niet allemaal bij hem. En dat is ook wel een keer aangenaam, denkt Roodhooft. "Hij is ondertussen op een moment in zijn carrière dat hij veel minder alleen met zichzelf bezig is."