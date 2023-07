Eddy Merckx ziet waar het op dit moment misloopt voor Wout van Aert in deze Tour

Een rit winnen in deze Tour lukte nog niet voor Wout van Aert en Jumbo-Vimsa. Eddy Merckx geeft zijn kijk erop.

In de Tour van 2021 en 2022 pakte Wout van Aert maar liefst drie ritzeges. Nu staat de teller nog op nul, ondanks dat hij al enkele mooie kansen kreeg. Maar Van Aert toonde ook weer zijn regelmaal en eindigde al vier keer in de top tien.

Van Aert zelf bevestigde dat zijn vorm en benen goed zijn, ondanks het uitblijven van succes. Eddy Merckx ziet het 'probleem'. "Van Aert heeft voorlopig wat pech. Eerst Vingegaard die niet mee op kop rijdt en dan zaterdag Laporte die in de weg zit. Maar ik denk dat er nog dagen komen", zei Merckx bij VTM Nieuws.

Ook in 2021 laat beginnen winnen

Merckx denkt dat Van Aert ook even sterk is dan vorig jaar, maar het dus gewoon nog niet mee zit. En we weten ondertussen hoe sterk Van Aert is in de Tour, naar het einde toe wordt hij minder vermoeid dan de rest.

In 2021 opende Van Aert ook maar zijn rekening in rit 11 in de etappe met de dubbele beklimming van de Ventoux. En daarna won hij nog de tijdrit op de voorlaatste dag en de sprint op de Champs-Élysées. Het kan dus nog allemaal voor Van Aert in deze Tour.