Jonas Vingegaard over relatie met Wout van Aert: "Het is belangrijk dat mensen dat weten"

Hoe zit het nu tussen Jonas Vingegaard en Wout van Aert? De Deense kopman was namelijk al meerdere malen kop van Jut nadat Van Aert naast een etappezege greep.

Wout van Aert was vorig jaar een van de sleutelpionnen in de eerste Tourzege van Jumbo-Visma en Jonas Vingegaard. Ook dit jaar is Van Aert weer belangrijk voor de Deen, maar zonder dat hij daar iets voor lijkt terug te krijgen.

"Hij is cruciaal voor mijn succes. Wout is ongelooflijk sterk en maakt een enorm verschil", strooide Vingegaard met lof in Vive le Vélo. Vingegaard benadrukte ook dat er geen probleem is tussen hem en Van Aert.

Geen ruis op de lijn

Na de tweede etappe, met aankomst in San Sebastian, leefde vooral in België dat Vingegaard meer had kunnen doen voor Van Aert en ontstonden er twijfels. "Wout en ik zijn heel goede vrienden. We hebben gewoon elk onze keuzes gemaakt."

"Ik begrijp dat mensen dat niet altijd begrijpen, maar het is belangrijk dat ze weten dat ik net zo graag wil dat hij wint als hij zelf wil", besloot Vingegaard nog.