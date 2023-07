Mathieu van der Poel ziet nog kansen voor zichzelf in de Tour, maar: "Dat zit al in mijn achterhoofd"

Het laatste van Mathieu van der Poel hebben we nog niet gezien in deze Tour. Maar de Nederlander heeft ook nog een ander doel in zijn hoofd.

Mathieu van der Poel en Alpecin-Deceuninck kunnen terugblikken op een al geslaagde Tour. Ze pakten al drie ritzeges met Jasper Philipsen en hij staat er ook goed voor met het oog op de groene trui.

Van der Poel zelf zagen we enkel als lead-out voor Philipsen en in rit 6 in de vlucht. Het openingsweekend in het Baskenland viel in het water. "In het Baskenland voelde ik me niet zo goed, maar daarna kon ik wel m'n ding doen. Ik hoop me nog te tonen in week twee en drie", zei Van der Poel bij HLN.

WK al in het achterhoofd

Van der Poel hoopt nog altijd om zelf eens te kunnen winnen. "Er komen nu een paar ritten aan waarin ik mijn ding kan doen. Ik zou graag zelf een etappe winnen, maar ik denk dat de Tour nu wel al een succes geweest is."

Maar zoals zoveel renners die de Tour rijden, speelt ook bij Van der Poel het WK in Glasgow al mee. Dat wordt op 6 augustus gereden, twee weken na de aankomst van de Tour in Parijs. "Ik zit met WK in mijn achter­hoofd. Dat is een groot doel", was hij duidelijk.