Nog geen ritzege, maar Wout van Aert valt wel twee keer in prijzen en kan nu zichzelf opvolgen in Parijs

Wout van Aert is zoals wel vaker op topniveau in de Tour. En dat weet het publiek ook te appreciëren.

In tegenstelling tot zijn vorige vier deelnames aan de Tour staat Wout van Aert nog droog wat het aantal ritzeges betreft. Zijn tweede plaats in San Sebastian op dag twee is tot nu toe zijn beste resultaat.

Maar Van Aert is wel weer op topniveau en zat in de Pyreneeën telkens in de ontsnapping. In rit over de Tourmalet stond Van Aert zijn kopman Jonas Vingegaard weer uitstekend bij en dat leverde hem een nominatie op als 'beste helper' en 'meest strijdlustigste renner' in de eerste week.

En Van Aert werd in beide categorieën ook uitgeroepen tot winnaar na een stemming op Twitter. Voor de 'beste helper' kreeg Van Aert 52,1% van de stemmen, Mathieu van der Poel kreeg 37,9% van de stemmen.

Doordat Van Aert werd uitgeroepen tot 'meest strijdlustigste renner' doet hij nu ook meer voor de Super Strijdlust. Die wordt op 23 juli uitgeroepen tijdens de laatste rit, vorig jaar pakte Van Aert die prijs al.

👏 Congratulations to 🇧🇪@WoutvanAert, who's been elected domestique of the week with @hautsdeseinefr!



👏 Félicitations à 🇧🇪@WoutvanAert que vous avez élu meilleur équipier de la semaine, avec le département des @hautsdeseinefr !#TDF2023 https://t.co/9dlnORnDjm pic.twitter.com/AHuMDkabjn — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2023