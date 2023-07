Opnieuw vragen over rol van Wout van Aert bij Jumbo-Visma: "Mijn hart bloedt elke keer"

Slooft Wout van Aert zich niet te veel uit voor Jumbo-Visma en zet hij zo zijn eigenbelang opzij? Ex-sportjournalist en columnist Jan Segers stelt zich de vraag.

Vooral in het openingsweekend van de Tour ging het over hoe tekortgedaan Wout van Aert is bij Jumbo-Visma. Hij zou te veel kopwerk moeten doen voor zijn kopman Jonas Vingegaard, terwijl hij daar weinig voor terug krijgt.

In Vive le Vélo kwam ex-sportjournalist en columnist Jan Segers er nog eens op terug. "Mijn hart bloedt elke keer als ik het hem zie doen (op kop rijden voor Vingegaard, nvdr.), zonder garantie op succes."

Wat doet Van Aert nog bij Jumbo-Visma?

"Het verhindert hem om de kansen te nemen die zich aandienen voor hem. Hij moet zich een aantal keer uitsloven en moet de dag nadien recupereren in ritten die hem op papier ook zouden moeten liggen", zei Segers nog.

"Dus hoe vaak kan hij denken aan zichzelf? En ik vind dat hij beter verdient en ik behoor, denk ik, tot een groeiende categorie mensen die zich afvraagt wat die man in godsnaam verloren heeft bij Jumbo-Visma. Maar ik ontken ook niet dat Wout van Aert, Wout van Aert geworden is dankzij Jumbo-Visma."

"Dit is wat hij wil"

Analiste Marijn de Vries sprong in de bres voor Van Aert en verdedigt hem in zijn keuze om zich op te offeren voor Jonas Vingegaard. "Ik vind wel dat hij erg tekort wordt gedaan de laatste tijd in zijn eigen keuze."

"Dit is wat hij wil. Hij weet aan het begin van het jaar dat dit zijn taak zal zijn. Hij voegt zich daarnaar en dit is wat hij wil. Er wordt continu gezegd: hij zou eigenlijk dit of hij zou eigenlijk dat, maar dit is wat hij wil."