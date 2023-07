Analist weerlegt uitspraak van Jonas Vingegaard: "Praatjes voor de vaak"

Jonas Vingegaard heeft de gele trui in de Tour de France en zegt dat de ritten die hem liggen nog moeten komen. Al is Frank Hoste daar niet mee akkoord. Pogacar won immers al een slopende bergrit.

Na de 1e Tour-week heeft Jonas Vingegaard een voorsprong van 17 seconden op Tadej Pogacar. De Deen heeft het geel sinds de laatste Pyreneeënrit en vertelde dat zijn ritten nog moeten komen. De langere cols en de slopende bergritten liggen hem beter.

"Praatjes voor de vaak", stelde ex-groenetruidrager Frank Hoste bij Sporza. "Pogacar won de rit over de Tourmalet en dat was toch ook een slopende bergrit. Toen reed hij ook van Vingegaard weg. Natuurlijk is Pogacar wel een explosievere renner dan Vingegaard."

Hoste denkt ook dat Pogacar in het voordeel is: "Vingegaard reed en won de Dauphiné en ik denk dat hij dat aan het einde van de Tour zal voelen. Bij Pogacar is dat niet het geval. Die zal alsmaar beter worden en de laatste ritten hebben dat al bewezen." Pogacar reed namelijk weg op de Cauterets-Cambasque en de Puy de Dôme.